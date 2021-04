Elegante e goleador tra i giovani dell'. Elegante e altruista nella polvere dellacol. Jenssi sta adattando, come è necessario fare, in un campionato difficile qual è quello cadetto: stella dellenerazzurra, dove ha vinto tutto, mettendosi in luce ance incon 6 gol in 6 partite, è stato sacrificato sull'altare del bilancio, entrando nell'operazione che ha portato Politano a vestire la maglia dell'Inter.Finito a, valutato 5 milioni di euro, con l' che ha segnato a bilancio una plusvalenza da 3,8 milioni di euro , ha debuttato in Serie A coi neroverdi ma, soprattutto, ha iniziato il consueto girovagare di prestito in prestito:poi la Svizzera, il, dove mette insieme solo 6 presenze. Una brutta battuta d'arresto. Poi il mercato di gennaio e ilche gli apre le porte: 7 sulle spalle e posto da titolare.E il motivo è semplice.Abile nel giocare in una squadra che fa del possesso la sua forza, con l'exin panchina si è trovato a suo agio: f. E lo ha fatto vedere contro il Cittadella, dove ha realizzato il gol vittoria, e ieri contro il, nell'assist per l'1-0 di Galano: distrutto fisicamente Benedetti, a tu per tu col portiere non si fa ingolosire dal tiro ma serve, intelligentemente,. Giocata da calciatore vero, non da attaccante alle prime armi, alle prime presenze in B. Paragonato dal presidente del, il danese sta provando a riprendersi il tempo perso.