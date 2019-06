Questione di stimoli, necessari per guardare avanti.Non è passata nemmeno una settimana dalla notte magica del Wanda Metropolitano di Madrid , dove ha conquistato la sesta Coppa dei Campioni/Champions League della storia, che il Liverpool pensa già alla prossima stagione, alla rosa che sarà a disposizione di Klopp per ripartire all'assalto della Premier League, quest'anno sfumata per un solo punto. Qualcosa, a dir la verità, in questi giorni si è mosso,, ai quali non è stato rinnovato il contratto, ma siamo solo all'inizio di quella che sarà un'estate incandescente.Partiamo dalle operazioni minori. Con ogni probabilità arriveranno un nuovo portiere al posto del partente Simon Mignolet, che possa essere una valida alternativa ad Alisson, e un nuovo terzino sinistro,Nelle prossime settimane saranno valutate le situazioni anche di Adam Lallana, in scadenza nel 2020, e Dejan Lovren, diventato la quarta scelta alle spalle di van Dijk, Matip e Joe Gomez (senza dimenticare l'opzione Fabinho).Qui ce n'è di tutti i gusti. Nella testa di Klopp c'è l'idea di portare ad Anfield un difensore centrale, una mezzala, un esterno d'attacco e una punta. Dietro il sogno resta de Ligt dell'Ajax, per il quale il Barcellona è in vantaggio, l'alternativa é Llorente della Real Sociedad. In mezzo al campo i Reds sono entrati in gioco per Bruno Fernandes, ex Novara, Udinese e Sampdoria, in uscita dallo Sporting Lisbona, mentre in attaccoesterno offensivo 24enne a segno 22 volte in 38 partite di Ligue 1 con la maglia del Lille. Insomma, attendiamoci sorprese.