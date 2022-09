La stangata rifilata all'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo dopo l'espulsione rimediata contro il Milan (due giornate per il tecnico blucerchiato, che si è visto sventolare in faccia un 'rosso' dopo un insulto all'arbitro Fabbri) non ha lasciato felice il club genovese.



A Giampaolo sono state inflitte due giornate di squalifica, ma la Samp sperava e si auspicava che la sospensione fosse solo di un turno. Per questo motivo, Corte Lambruschini presenterà ricorso contro la decisione. Non si tratterà però di un ricorso d’urgenza, il Doria ha chiesto gli atti per valutare i margini di manovra. La speranza sarebbe quella di commutare la seconda giornata in una multa, rinunciando a Giampolo in panchina con lo Spezia per averlo al cospetto del Monza.