L’Inter ha presentato ricorso contro la squalifica di Lukaku in Coppa Italia, comminatagli dall’arbitro Massa in seguito alla sua esultanza sotto la Curva della Juventus. Il direttore di gara, per l’occasione, aveva sventolato il secondo giallo al centravanti belga, sanzione che la difesa nerazzurra ritiene eccessiva e ingiusta in quanto Lukaku non voleva né provocare né insultante alcun sostenitore bianconero, ma solo esultare come ha sempre fatto in passato. Stando al referto arbitrale, sarà molto difficile che le richieste dell’Inter vengano assecondate, ma i nerazzurri puntano sul fatto che questa può essere un’occasione unica per lanciare un segnale contro il razzismo.



PRECEDENTE MUNTARI - La difesa dell’Inter presenterà anche il precedente Muntari, risalente al 2017, quando l’ex centrocampista, vittima di cori razzisti, protestò con l’arbitro, richiamandolo a una presa di posizione. Guadagnò prima un giallo e poi addirittura un rosso quando decise di lasciare il terreno di gioco senza autorizzazione. Anche l’Onu intervenne a difesa di Muntari e la squalifica fu poi cancellata dal giudice. Un segno di civiltà che l’Inter si aspetta possa ripetersi, anche perché sempre di razzismo si tratta.