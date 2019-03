L'articolo 15 del Codice Disciplinare dell'Uefa prevede squalifica di una giornata in caso di insulti verso altri giocatori o chinque sia presente al match o in caso di atteggiamenti provocatori verso gli spettatori. Come segnala il Fatto Quotidiano, c'è un precedente che rischia di costare caro ai bianconeri. Due anni fa l'Uefa squalificò per un turno Leigh Griffiths del Celtic per aver legato a un palo di una porta una sciarpa del Celtic a mo' di provocazione verso i tifosi del Linfield che lo avevano fatto bersaglio di insulti e lancio di oggetti.