Roma, Pellegrini: 'Mi godo De Rossi, nell'ultimo anno e mezzo mi è mancato qualcosa in campo'

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha commentato a DAZN la vittoria dei giallorossi contro il Sassuolo. Queste le sue parole.



ATTEGGIAMENTO - “Penso sia anche giusto per una squadra che vuole migliorarsi e stare lì in alto, sapevamo che oggi dovevamo vincere a tutti i costi, a Firenze per come si erano messe le cose era importante non perdere. Oggi abbiamo fatto il nostro, sono tre punti molto importanti”.



ABBRACCIO CON DE ROSSI - “C'è tanta stima, Daniele per me è sempre stato un punto di riferimento, ho avuto la fortuna di viverlo da compagno, ora ho la fortuna di averlo da allenatore e lui si gode me come giocatore”.



PERCHE' ORA INCIDE - “Penso sia il fatto ora di essere sempre al centro del gioco, ho bisogno di trovare io la giusta posizione in campo, dove poter puntare e dove poter fare la giocata. Questo nell'ultimo anno e mezzo mi è mancato, sono contento di averlo ritrovato per tutti, i compagni, i tifosi e la società che ci è sempre vicina”.



MILAN IN EUROPA LEAGUE - “Sappiamo che arrivati a questo punto le squadre sono tutte forti, c'erano queste squadre, poteva capitare il Milan come un'altra, sarebbe stata comunque difficile. Proveremo a passare il turno, il Milan è forte, noi dobbiamo avere la nostra consapevolezza lavorando per migliorarci”.