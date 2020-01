Ecco gli squalificati di Serie B



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TROEST Magnus (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, colpito, in modo violento, un calciatore avversario con una testata all'altezza della fronte; infrazione rilevata da un Assistente.



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MESSIAS JUNIOR Walter (Crotone): per comportamento non regolamentare in campo (Quarta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



MARCONI Michele (Pisa): per avere, al termine della gara, spintonato un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



AGAZZI Davide (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BENEDETTI Amedeo (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



GHIRINGHELLI Luca (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MARRONE Luca (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MORA Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



NWANKWO Simeon Tochukwu (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



TROIANO Michele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)