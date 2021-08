. Inevitabile, curioso destino di chi prova a riabbracciare la normalità 539 giorni dopo. 539 giorni di buio, di vuoto, di sensazione d'impotenza e di un silenzio a cui ci eravamo probabilmente abituati, ma mai affezionati.Certo, le variabili sono molte. A partire dalla data, un 23 agosto che vede ancora tantissimi italiani in ferie.. Condizioni che diversi gruppi ultras non hanno voluto accettare, preferendo fare un passo indietro. La precisazione è doverosa: i no vax non c'entrano.. L'esempio più lampante arriva da Salerno, dove gli ultrà granata hanno spiegato: "Prendiamo atto delle restrizioni alla capienza dello Stadio Arechi. Recepiamo le modalità di accesso e fruizione dei gradoni che siamo stati abituati ad occupare in una certa maniera. Siamo consapevoli del momento storico e rispettosi delle normative di prevenzione. Distanziati, seduti, senza bandiere e striscioni: no, proprio non si può. A queste condizioni la nostra presenza non ha alcun senso. Non si comprende perché con il Green Pass debba esistere comunque un distanziamento. Non tolleriamo i posti assegnati come fossimo al cinema o al teatro". Il tutto, va ricordato, davanti a un ritorno in Serie A atteso 22 anni.. Guida l'Inter con il felice battesimo del campionato: 27.402 gli spettatori a San Siro sui 37.961 possibili, pari al 72%. Meglio, in termini di percentuale, hanno fatto Udinese-Juve e Roma-Fiorentina: ben il 79% alla Dacia Arena (9.960 spettatori sui 12.572 consentiti), il 73% (26.997 su 36.630) per l'esordio di Mou. Dati positivi anche da Napoli (18.300 su 27.363, il 66%) e dalla Sardegna Arena di Cagliari (5.387 su 8.208, il 65%) per la sfida con lo Spezia.Occupati meno della metà dei posti disponibili, invece, a Bologna (8.375 spettatori su 18.231, il 45%) e a Empoli (3.655 su 9.923, il 36%). Dati decisamente bassi per Sampdoria-Milan (4.966 tifosi sui 18.174 consentiti, il 27%), Verona-Sassuolo (5.448 su 19.605, il 27%) e Torino-Atalanta (solo 3.475 su 13.997, il 24%).