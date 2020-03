Le partite del campionato di serie A, come noto, fino al prossimo 3 aprile si giocheranno a porte chiuse per via dell'allarme diffusione del Coronavirus. Il Torino dovrà quindi giocare senza tifosi due partite casalinghe: quella contro l'Udinese e il recupero contro il Parma.



Ma quanto perderà la società granata dalla mancata vendita dei biglietti per le due partite? Calcio e Finanza e fatto una stima: il Torino dovrebbe incassare circa 576.000 euro in meno rispetto al previsto.