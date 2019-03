La proposta della Raggi non viene nemmeno presa in considerazione per lo stadio della Lazio. Dopo le polemiche delle ultime ore, ai microfoni di Radio Radio interviene l’assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia: “Spesso ho parlato delle mie interlocuzioni con Lotito, ci eravamo confrontati circa il Flaminio anche in passato ed il presidente aveva puntualmente ribadito che non rientrava nel loro progetto, visti i vincoli preesistenti ed il nuovo vincolo. Non nascondo il mio desiderio di un utilizzo del Flaminio per la Lazio ma è un’ipotesi tramontata”.