Tutto tace sul fronte dello Stadio Flaminio. Il Comune di Roma attende la proposta di un progetto da parte della Lazio, ma dopo le manifestazioni di interesse e le intenzioni avanzate in estate da parte del club non ci sono ancora state mosse ufficiali. Oggi l'assessore allo Sport, Alessandro Onorato, è tornato a farsi sentire lanciando un vero e proprio ultimatum alla società biancoceleste:



"Non possiamo aspettare in eterno - riporta l'agenzia Dire - Al massimo entro la fine dell’anno, poi esploreremo altre possibilità. Alla fine del mese di agosto, c’era stata una richiesta di documentazione da parte della Società Sportiva Lazio sulla struttura dello stadio Flaminio. Il dipartimento Sport ha prontamente fornito tutti i documenti necessari e da quel momento siamo in attesa del presidente Claudio Lotito, per capire se vuole davvero presentare un progetto per quella struttura. Non possiamo però aspettare in eterno una disponibilità e una progettualità concreta della Lazio, ricadremmo altrimenti nello stesso errore che hanno fatto le giunte precedenti, tanto che oggi il Flaminio è diventato il simbolo dell’immobilismo della città. I documenti sono nelle mani del presidente Lotito, il Comune può esprimersi sulla fattibilità del progetto se ce n’è uno, ma a oggi non c’è. Possiamo aspettare al massimo entro la fine dell’anno, poi a quel punto esplorare anche altre progettualità“.