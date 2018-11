hanno scelto e dopo l'annuncio dato a suon di comunicati stampa iniziano a delinearsi i primi obiettivi per quanto riguarda la nuova casa, il nuovo stadio, che i due club realizzeranno insieme. O meglio, sistemeranno insieme, perché fra i tanti contatti che ci sono stati nel corso delle ultime settimane fra le due società e i responsabili del Comune di Milano è apparso evidente e palese come la priorità, oggi, sia quella di ristrutturare completamente l'impianto di San Siro.Secondo quanto riportato da Goal.com e il Sole 24 Ore, infatti,(sul modello di quanto fatto dalla Juventus e dall'Udinese). Una concessione che non farebbe perdere al Comune di Milano gli importanti introiti derivati dall'attuale partnership sule che, per Inter e Milan, rappresenterebbe un enorme risparmio rispetto alla costruzione ex-novo di uno stadio di proprietà.Il progetto, simile a quello presentato nel 2015 dall'Inter e che sarà ovviamente rivisto, prevede la totale ristrutturazione dell'impianto nell'arco di 4 anni con l'eliminazione del terzo anello (riducendo la capienza a circa 65mila posto) che sarà adibito a esercizi di ristorazione e commerciali.e che dovrebbe essere suddivisa fra le tre parti in causa.Spese che, almeno nelle idee dei due club, saranno compensate da ricavi garantiti e di altissimo livello. Stime che prevedono l'ingresso di undi una conferma dei(quest'anno soprattutto per l'Inter) e soprattutto lall'impianto estendendosi anche all'attuale area dell'Ippodromo. Ad oggi la Juventus conSe le premesse saranno mantenute San Siro prudurrà ricavi per coltre 200 milioni, circa 100 a testa per entrambi i club. Numeri da record, per un Meazza nuovo, ma sempre rossoneroazzurro.