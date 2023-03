Il Milan ha deciso di abbandonare l'idea di un nuovo impianto a San Siro per costruire il proprio stadio in solitaria nell'area dell'Ippodromo La Maura, ma anche questa ipotesi ha incontrato la contestazione dei cittadini per non vedere un'area verde diventare cementificata. E spunta anche una prima data dopo l'ufficializzazione dell'interesse rossonero per la zona: il 19 marzo.



'CATENA UMANA' - Come riferisce Il Corriere della Sera infatti, Enrico Fedrighini, consigliere della Lista Sala, ha organizzato una 'catena umana' per difendere La Maura. All'iniziativa prenderà parte anche Italia Nostra per un totale di 1.300 persone che faranno fronte comune per i due chilometri della pista per "testimoniare che qualunque cosa accada saremo sempre presenti per difenderla e tutelare l’ambiente".