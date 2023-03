Virginijus Sinkevicius, il commissario europeo con deleghe all’Ambiente, Oceani e Pesca, ha parlato a margine della sua visita al Bosco verticale di Milano con l’architetto Stefano Boeri.



“Se si guarda al complesso della nostra legislazione sulla ‘nature restoration’, che adesso è in discussione con i legislatori, abbiamo un target molto chiaro per il 2030 di non diminuire le superfici verdi nelle città. Quindi è chiaro che se si va a incidere in questo modo, questo livello scende. Abbiamo un altro obiettivo: entro il 2050 avere un incremento del 5%, quindi invito davvero ad aumentare la copertura verde nelle città”.



Le parole sono una risposta alla lettera del consigliere comunale della Lista Sala, Enrico Fedrighini, in cui si chiedeva a Bruxelles di verificare la compatibilità della realizzazione del nuovo stadio del Milan all’ippodromo La Maura, in parte all’interno nel Parco Agricolo Sud, con la strategia europea per il suolo. Il commissario ha comunque precisato di “non essere a conoscenza di tale lettera e che i servizi stanno approfondendo la questione prima di inviare una risposta’.