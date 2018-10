Luca Montuori, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, parla a Radio Radio del nuovo stadio giallorosso: "Stadio della Roma? Siamo andati avanti perché l'inchiesta non ha intaccato le procedure, come diceva anche il sindaco Raggi, vogliamo portare a termine il lavoro. Attendiamo i procedimenti e contiamo, al momento giusto, di chiudere il nostro lavoro. Quando si potrà arrivare in aula? Non voglio sbilanciarmi sui tempi, posso dire che stiamo lavorando con i proponenti e, diciamo, al tavolo non ci sono questioni insormontabili, si sta lavorando per sciogliere tutti i nodi. Troppo pessimismo? L'iter va avanti, non sono pessimista perché guardo agli atti".