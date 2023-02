Ora c’è anche la firma del Sindaco Gualtieri. Il progetto stadio della Roma a Pietralata ha compiuto un passo enorme con la delibera sul pubblico interesse e potrebbe portare all’inaugurazione del nuovo impianto da 62 mila posti nel 2027. Una notizia bellissima per i Friedkin rappresentati dal Ceo Berardi. “Come As Roma siamo molto contenti: quella di oggi è una giornata importante. Dan e Ryan Friedkin credono molto in questo progetto che migliorerà la città di Roma e ci proietterà nell'Olimpo del calcio europeo” ha dichiarato il dirigente. Date rispettate quindi, senza slittamenti. Aspetto utile “anche per dimostrare ai cittadini e ai potenziali investitori che siamo convinti di questo progetto”. Il Ceo giallorosso ha inoltre sottolineato che “al momento i Friedkin vogliono essere gli unici investitori dello stadio”.