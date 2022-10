Procede spedito l'iter per il nuovo stadio della Roma. Domani il club giallorosso, rappresentato per l'occasione dal Ceo Pietro Berardi, consegnerà in Campidoglio lo studio di fattibilità dell'impianto. L'incontro è previsto per le ore 12. L'area scelta per il nuovo impianto è quella di Pietralata indicata come location ideale sia dal Comune di Roma che dai Friedkin.