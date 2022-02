In merito a notizie di stampa apparse questa mattina su alcuni quotidiani, Il Tempo ed Il Messaggero, relativamente al nuovo stadio della Roma nei pressi di Pretalata, il Campidoglio"smentisce in maniera netta che l'amministrazione capitolina abbia suggerito o scelto un'area piuttosto di un'altra". Le stesse fonti sottolineano però che c'è comunque la voglia di trovare una soluzione congeniale a tutte le parti in causa: "Non è compito dell'amministrazione capitolina fare proposte bensì esaminare progetti e da questo punto di vista si ribadisce la piena disponibilità a esaminare con la società puntuali proposte in merito allo stadio".