Daniele Frongia, assessore allo sport per il Comune di Roma, ha parlato della questione stadio ai microfoni di Rete Sport: "E' confermata la volontà politica di andare avanti, come espresso dalla sindaca Raggi, ribadendo l’importanza di avere le opere infrastrutturali antecedenti alla realizzazione dello stadio, posizione espressa anche dalla maggioranza 5 stelle. Entrambe le parti vogliono arrivare a una decisione congiunta e concordata e per questo si rivedranno entro un paio di settimane. A quel punto avremo un aggiornamento".



SU CAMPO TESTACCIO - "Sono stati fatti diversi interventi di bonifica, adesso ne verrà effettuato un altro per cui sono stati stanziati 250 mila euro, poi passerà al Municipio e sarà possibile utilizzarlo come campo sportivo".



SU PARCO DE FALCHI - "La settimana scorsa a margine di una giunta il capogruppo Pacetti ne parlava con me e il vicesindaco Bergamo. Credo che l’idea stia andando avanti".