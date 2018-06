Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, gli addetti ai lavori stanno verificando se sia possibile portare a termine la vendita del progetto relativo allo stadio di Tor di Valle alla società. Inoltre, alcuni rumors parlano di una: a tal proposito sarebbero state individuate figure professionali di alto profilo per ricoprire l'incarico.Questa la situazione, analizzata nel dettaglio da Il Sole 24 Ore: “All’indomani dell’arresto dell’imprenditore Luca Parnasi, amministratore della società aggiudicataria di quei lavori, Eurnova, si cerca di capire se sia ancoraDi certo c’è che dopo l’esecuzione della misura cautelare c’è stato uno stop.La stessa sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo l’incontro col dg dell’As Roma Mauro Baldissoni, ha stabilito di svolgere una due diligence che riguarderà tutti gli atti relativi all’iter amministrativo per le concessioni dell’impianto. “Se questa verifica darà esito positivo si potrà continuare”, ha detto al termine dell’incontro.Stando ai rumors presto potrebbe essere sostituto nella gestione di Eurnova. Sarebbero state individuate un paio di posizioni di alto profilo professionale che potrebbero subentrare. Ma si tratta di ipotesi che allo stato non trovano conferma.Secondo gli inquirenti c’è un contrasto tra le dichiarazioni della sindaca Raggi e quelle del suo ex stretto collaboratore nel progetto del Nuovo Stadio della Roma, Luca Lanzalone, arrestato per corruzione. “Mi è stato suggerito dagli attuali ministri Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro", ha detto ieri nella sua audizione con i pm la prima cittadina. Un particolare smentito da Lanzalone, che nell’interrogatorio di garanzia ha detto: “Sono stato chiamato direttamente dalla Raggi”.Ora l’inchiesta dovrà chiarire questo aspetto non di poco conto., che stanno ricostruendo la presunta “rete” di illeciti che ci sarebbe stata attorno all’impianto dei giallorossi, un progetto fortemente voluto dall’As Roma. Il grande orchestratore di questa ipotizzata “associazione” sarebbe stato Parnasi. L’imprenditore – è l’ipotesi preliminare dei magistrati - è accusato di aver ideato e costituito una associazione per delinquere allo scopo di corrompere pubblici ufficiali e politici di tutti gli schieramenti. Stando agli inquirenti, le dazioni di denaro avrebbero avuto lo scopo di ingraziarsi il “potere” così da non avere grossi problemi per il progetto del Nuovo Stadio della Roma.Una strategia pianificata anche a Milano, dove puntava a costruire un impianto per il Milan. Ma era nella Capitale che la sua presunta strategia si sarebbe “istituzionalizzata” grazie ai rapporti sapientemente intessuti con esponenti della Regione Lazio in quota Pd e Fi e con il Comune, dunque col M5s. L’anello nei rapporti con l’Amministrazione sarebbe stato Luca Lanzalone, che ieri ha chiesto ai pm di essere interrogato. Le sue dichiarazioni al gip, infatti, hanno acceso nuovi interrogativi che riguardano la versione dei fatti fornita dalla sindaca di Roma nel corso della sua audizione in qualità di persona informata sui fatti.”.