Il progetto stadio ora è davvero nelle mani del Comune di Roma. L’amministratore delegato giallorossoinfatti, sta incontrando Gualtieri per consegnare lo “studio di fattibilità”L'ad è stato sorpreso, scatola con progetto in mano, mentre saliva le scale del Campidoglio. Con lui ci sono anche la consulente del club giallorosso Lucia Bernabè e l'avvocato Paolo Vitali. “Non sarà solo per i tifosi della Roma, ma per la città. - spiega Berardi -. Torniamo a lavorare oggi, è solo la prima tappa”.ringrazia la società giallorossa e annuncia: “Attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto”.Il progetto, di cui sono emersi pochi dettagli se nonarà presentato al Comune ai sensi della “legge stadi” (la 147 del 2013 con tutte le successive modifiche) e ciò significa che la società romanista dovrebbe anche depositare, insieme al progetto,Quindi, in teoria, da oggi scattano i 90 giorni di tempo che la legge attribuisce al Comune per concludere questi lavori tecnici: i funzionari del Campidoglio, quelli di Regione, Città Metropolitana, Soprintendenze, Ministeri, Società dei pubblici servizi, dovranno sostanzialmente rispondere a due quesiti. Il primo, se esistono motivi ostativi insormontabili e irrisolvibili all’approvazione del progetto. Se questi non ci sono, il secondo è quali sono le prescrizioni di base dei vari Enti per ottenere l’assenso finale all’opera.