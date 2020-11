Una nuova ipotesi per il futuro stadio della Roma. Dopo aver abbandonato la pista che portava a Tor di Valle, anche a causa dei terreni pignorati, a farsi avanti è Rothschild. La nota banca, secondo l'edizione romana di Repubblica, si è proposta come intermediaria tramite Alessandro Daffina (ad) e Paolo Scaroni (vicepresidente di Rothschild e presidente del Milan).



Una mossa decisamente a sorpresa, in quanto Rothschild, nell'operazione Tor di Valle, ha fatto da advisor a Vitek. Le due opzioni proposte riguardano il terreni di Tor Vergata o Fiumicino. I Friedkin, dal canto loro, puntano al Flaminio e ad una ristrutturazione affidata a Renzo Piano.