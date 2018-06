Il presidente James Pallotta doveva ripartire oggi per Londra e poi per Boston, ma vista la delicata questione Stadio che ha portato all'arresto di 9 persone ha rinviato il viaggio a domani. Pallotta si trova al momento presso l'Hotel De Russie a piazza di Spagna. E' uscito in mattinata e si è incontrato con parte della dirigenza. Ha declinato qualsiasi domanda ed è apparso decisamente scuro in volto.