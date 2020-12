La Roma non è più così convinta di realizzare il nuovo stadio a Tor di Valle. Da qualche settimana i Friedkin stanno infatti valutando diverse alternative, tra cui Fiumicino. Come riportato da Il Giornale di Roma, il sindaco Esterino Montino si è fatto avanti con la nuova proprietà, ricandidandosi ufficialmente per ospitare la costruzione del nuovo impianto. Oggi alle ore 18.30 il sindaco illustrerà sui social la sua proposta e dei dettagli del progetto che intende proporre agli americani.