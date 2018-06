Dopo il caos scaturito intorno al progetto sul futuro stadio della Roma e che ha portato all’arresto, tra i tanti, di Luca Parnasi, e a 27 indagati, questa mattina andrà in scena in Campidoglio un incontro tra il ds giallorosso, Mauro Baldissoni, e la Sindaca, Virginia Raggi.



“Che fine farà lo stadio? Non lo sappiamo. Gli atti della procedura sembrano tutti validi” ha detto ieri il primo cittadino della Capitale a Porta a Porta. Oggi si cercherà di far chiarezza, cercando di capire se sarà possibile continuare con l’iter amministrativo