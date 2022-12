Si conclude loindetto dallaper favorire la transizione dalle Nazionali Giovanili alle Nazionale maggiore. Sotto l'occhio deli giovani prospetti, provenienti da, si sono dedicati a diversi lavori ed esercitazioni sui campi del Centro Tecnico Federale.- A margine dell'evento,l'esperienza: “Questo stage si porta dietro un, perché abbiamo potutoche vediamo solo sporadicamente; e poi un conto è vederli solo dalla tribuna e un altro… Questo è il secondo stage che organizziamo e ci sono dei calciatori cheIl 2023 azzurro? La prima partita del prossimo anno saràe sarà importante oltre che di prestigio, perché sarà l’esordio nel nostro percorso di”.- Il raduno si è concluso con unintitolato a Enzo Bearzot. Nel primo match è risultata, che con un'azione personale ha siglato l'1 a 0. Il secondo match ha visto invece in evidenza due giocatori del lecce, conche ha stampato un tiro sul palo, mentre. A raddoppiare ci ha pensato, a cui si è aggiunto poi. L'ultima sfida si è invece conclusa sullo 0 a 0.SQUADRA A: Falcone; Missori, Gabbia, Pirola, Gallo; Ndour, Bianco, Ranocchia; Tongya, Colombo, Cambiaghi.SQUADRA B: Carnesecchi; Birindelli, Casale, Buongiorno, Quagliata; Colpani, Faticanti, Fazzini; D’Andrea, Lucca Vignato S..RETE: 33’ FazziniSQUADRA A: Falcone; Missori, Gabbia, Pirola, Gallo; Ndour, Bianco, ranocchia; Tongya, Colombo, CambiaghiSQUADRA C: Carnesecchi; Mane, Lovato, Baschirotto, Valeri; Casadei, Bamba, Terracciano; Baldanzi, Mancini, Vignato E..RETI: 17’ Baschirotto, 28’ Casadei, 32’ Mancini su rig.SQUADRA B: Martinelli; Birindelli, Casale, Coppola, Quagliata; Mannini, Faticanti, Fazzini; D’Andrea, Lucca, Vignato S..SQUADRA C: Carnesecchi; Mane, Lovato, Chiarodia, Valeri; Casadei, Bamba, Terracciano; Baldanzi, Raimondo, Vignato E.