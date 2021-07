Come si legge sul Corriere Fiorentino, Milenkovic e Pezzella sono da tempo sul piede di partenza e la Fiorentina è pronta a salutarli, ma alle giuste condizioni. Quali? Almeno 15 milioni per il serbo: ancora non sono arrivate offerte all'altezza. La società ha anche provato a contrattaccare con la proposta di un rinnovo, per adesso declinata. Il prolungamento verrà firmato solo se non ci saranno offerte neanche in futuro. I rapporti tra le parti sono buoni.



Pezzella invece è atteso da un colloquio con Mister Italiano, al rientro dalle vacanze: dopodiché, una decisione verrà presa. Per la dirigenza non è imprescindibile, tanto che l'intenzione sarebbe quella di lanciare definitivamente il suo erede Lucas Martinez Quarta.