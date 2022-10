Dejan Stankovic è pronto a diventare l'allenatore della Sampdoria. Il futuro tecnico blucerchiato, in attesa dell'ufficialità, parla già da mister genovese, in particolare nel colloquio avuto con il presidente Marco Lanna. "Mi ricordo la storia della grande Sampdoria e avrei voluto essere in campo a Sofia nella semifinale di Champions ma ero troppo piccolo. Per me l’approdo alla Sampdoria è un grande successo" ha detto 'Deki', come riporta Primocanale.



Stankovic non è preoccupato per il momento, e crede nella formazione doriana: "La situazione non mi spaventa, mi basta la storia del club: sono contento dei giocatori a disposizione" taglia corto il serbo, atteso forse già oggi a Bogliasco.