Lazio-Inter è una partita speciale per Dejan Stankovic. Il doppio ex ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Mi aspetto una bella gara, emozionante e spettacolare. Sono interessanti i confronti in panchina tra Spalletti e Simone Inzaghi, a centrocampo tra Vecino (gli interisti ricorderanno a lungo il suo gol all'Olimpico) e Milinkovic-Savic (presto tornerà quello vero dopo le sirene di mercato) e in attacco tra Icardi e Immobile. Quest'ultimo troverà spazio in nazionale anche con Mancini, che riporterà in alto l'Italia".



"Il gesto del triplete fatto da Mourinho ai tifosi bianconeri è stato simpatico, non offensivo. Quest'anno con Cristiano Ronaldo la squadra di Allegri è tra le favorite anche in Europa, ma io mi auguro che l'Inter rivinca la Champions League prima della Juventus".