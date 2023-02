Si gioca questa notte, con diretta TV per gli spettatori italiani a partire dalle 00.30 su Dazn, la 57esima edizione del, la finale della. L'ultimo atto della stagione delsi gioca fraallo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Si tratta già di un match storico, nel quale. Grande attenzione anche per l', il tradizionale spettacolo di metà partita, che questa volta vedrà protagonistaPer i, che hanno vinto nella finale di Conference Afc negli ultimi secondi con un calcio piazzato contro i Cincinnati Bengals (23-20), si tratta del terzoin quattro anni (finora ne hanno vinti due, l'ultimo dei quali nel 2020). Gli, dopo aver battuto per 31-7 i San Francisco 49ers nella finale di Conference Nfc, tentano il bis cinque anni dopo aver vinto il loro primo titolo nel 2018 contro i New England Patriots di. Un match già storico, dicevamo, nel quale, Patrick Mahomes e Jalen Hurts. Mahomes può diventare il primo giocatore afroamericano in questo ruolo a vincere due volte, Hurts il quarto a trionfare al Super Bowl.Negli Stati Uniti, e a livello globale solitamente incolla alla tv un numero di spettatori superiore a Mondiali di calcio, Champions League e Olimpiadi. Uno dei momenti clou, anche per il valore degli spazi pubblicitari, è, con la Nfl che ha deciso di tornare ad affidare il palco a un singolo artista. Al Super Bowl di questa notte non mancheranno altri grandi ospiti, come Jennifer Lopez, Shakira, Maroon 5, Justin Timberlake, Coldplay, Katy Perry, Bruno Mars e Beyoncè.A proposito di pubblicità,che comparirà nella lunga diretta televisiva. Una delle pubblicità in programma infatti ha già scatenato polemiche:, che ha molte declinazioni, tra cui "Lui ci capisce" e 'Lui ci accoglie', con il doppio senso della parola 'us', che indica in inglese 'noi' ma anche 'United States', gli Stati Uniti.e nel video scorrono figure simbolo e attuali: un immigrato, un rifugiato, un radicale, antiabortisti, attivisti che manifestano contro il razzismo e la corruzione. "Qualsiasi cosa stai affrontando - dice la pubblicità - Gesù l'ha già affrontato".L'obiettivo della campagna sarebbe quello di "promuovere un messaggio religioso senza politicizzarlo", dicono gli organizzatori, "né di destra né di sinistra", per "arrivare ai giovani" che saranno davanti alla tv con le loro famiglie. Ma q. Il motivo, come riferisce l'Agi, è che, la The Servant Foundation, famosa in Usa come Signatry.che si è schierato spesso a favore di leggi che limitano i diritti della comunità Lgbtq o che ha invocato il divieto di coprire le spese mediche legate alla contraccezione sulla base dei convincimenti religiosi., che è molto forte negli Stati Uniti, e che riunisce tra i novanta e i cento milioni di membri.