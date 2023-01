Lanciatissimi verso nuovi successi, i Maneskin si raccontano in un'intervista al Guardian: "La gente pensa che ci comportiamo come i Sex Pistols o i Mötley Crüe, ma non siamo niente del genere. Conosciamo bene i rischi legati all'uso di droghe e come possano influenzare il tuo corpo. Io non bevo nemmeno gli alcolici", dice Damiano David.



Altro punto caldo, la nudità esibita dalla bassista Victoria De Angelis: "Siamo troppo caldi per la televisione americana. È così stupido perché vogliono apparire così aperti e poi si spaventano per un paio di capezzoli. C'è questa differenza tra i corpi degli uomini e delle donne e il modo in cui sei percepito e sessualizzato tutto il tempo. Tutti hanno i capezzoli".



