Questa volta non c’è Covid-19 che tenga, non c’è ASL che disponga, non c’è ordine che intervenga.(nove il Napoli, ma non tutti presenti in Campania, e non tutti per la pandemia) e qualche infortunato eccellente (Bonucci fuori anche domenica con la Roma all’Olimpico) che costringerà i bianconeri a improvvisare i due centrali difensivi (De Ligt e Rugani).Impensabile poco più di un mese fa.Occasione ghiottissima se si considera che mentre l’avversario perde i pezzi (non avrà in panchina neppure l’allenatore colpito dal coronavirus),promessosi al Barcellona di Xavi tra Natale e Capodanno. Non che lo spagnolo rappresenti la soluzione del mal del gol bianconero, ma non dover pensare a sostituirlo è un vantaggio, soprattutto nel momento in cui Dybala può tornare a ispirarne la vena. Del resto se Morata è titolare nella Spagna di Luis Enrique ed era fortemente voluto dal Barcellona, qualcosa vorrà dire.Altra buona notizia in casa bianconera: il recupero di Chiesa, che al novanta per cento partirà dalla panchina. Chiesa è sulla strada per diventare un campione vero, può giocare da esterno di centrocampo, da esterno a tutta fascia e da seconda punta.Non è solo la velocità - quindi lo strappo - a determinare le azioni di Chiesa, sono anche la tecnica e la varietà di soluzioni a fornire alla squadra la superiorità numerica che avvia le azioni vincenti e santifica i contropiedi. Chiesa è l’uomo perfetto per entrare in corsa e colpire.Detto tutto questo, il Napoli non parte battuto perché, nonostante le defezioni, con le grandi sa essere squadra anche nei momenti di difficoltà. Piuttosto ha allentato la tensione con le piccole (sconfitte in casa contro Empoli e Spezia), con quei sei punti ora starebbe a uno dall’Inter capolista. Purtroppo, in una situazione fortemente precaria, gli manca anche il condottiero.A inizio campionato avevo indicato la squadra di Spalletti come la favorita per lo scudetto.Tuttavia rinunciare a Koulibaly e Anguissa prima per gli infortuni e poi per gli impegni di Coppa d’Africa (anche senza Osimhen con il Covid) e schierare a Torino una squadra senza Lozano (Covid in Messico), Mario Rui (squalificato e positivo), Ounas (Coppa d’Africa), Malcuit, Elmas, Meret (Covid), Fabian Ruiz (acciaccato), non è esattamente il modo migliore per pensare a una risalita.A leggere i nomi dei convocati e ignorando gli utilizzabili, viene da pensare ad unaAlla fine rischia di divertirsi una sola squadra e non credo sarà il Napoli, afflitto e decimato. Sempre che il calcio non decida di stupirci e di farci ingoiare ogni comodo pronostico.