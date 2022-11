Allarme Christian Pulisic in casa Stati Uniti dopo lo scontro con il portiere iraniano Alireza Beiranvand in occasione della rete della vittoria. L'attaccante infatti, sostituito nell'intervallo, è stato trasportato in ospedale per esami approfonditi all'addome e non è ancora chiaro se riuscirà o meno a recuperare per la sfida degli ottavi contro l'Olanda.