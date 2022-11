Numeri incredibili per il terzino del Milan Sergino Dest, uno dei migliori in campo nella sfida vinta dagli Stati Uniti contro l'Iran, che è valsa il passaggio agli ottavi: per l'assist man nel gol decisivo di Pulisic, 74 palloni toccati, 2 tiri, 42 passaggi riusciti con una precisione dell'88%, 2 dribbling realizzati su 3, 0 falli fatti e 2 subiti, un pallone intercettato, 3 tiri bloccati, 7 palloni recuperati e un'occasione da gol creata.