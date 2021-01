Il noto servizio di statistiche e data analysis Opta ha diramata la sua top 11 per rendimento della Serie A al termine del girone d'andata. Tanta la presenza di giocatori dell'Inter, ben 4, mentre solo due i giocatori di Milan e Juve. In porta non c'è Donnarumma, ma l'uomo mercato Silvestri del Verona.



TOP 11 (4-3-3): Silvestri; Danilo, Skriniar, de Vrij, Theo Hernandez; De Paul, Brozovic, Kessie; Muriel, Lukaku, Ronaldo.