A Radio Marte è intervenuto il direttore esecutivo della Stella Rossa Stefan Pantovic:

“Stadio Marakana? I tifosi sono davvero il nostro dodicesimo uomo, alla fine sono nostri soci e protettori della Stella Rossa. Siamo tutti nello stesso club, ci supportiamo e ci aspettiamo tantissimi tifosi per le partite del girone C di Champions League.

Stella Rossa-Napoli gara decisiva? Non abbiamo pensato molto a questa cosa, anche PSG e Liverpool sono molto forti.

La Champions League però dipende da tanti altri fattori, forse il Napoli finirà anche primo chi lo sa. Tutto può succedere.

Siamo l’unica squadra nella storia dell’Europa League che ha iniziato la fase a gironi dopo essere partita dalla prima fase preliminare, quest’anno abbiamo fatto la Champions ed avevamo fiducia nel passaggio ai gironi: l’importante è esserci, e mostrarsi nel modo migliore.

Napoli? Amo il modo in cui ha giocato negli ultimi anni, è stato eccellente e lo vedevo quando avevo del tempo libero. Ancelotti è appena arrivato e non so come definire il rispetto che abbiamo per lui: quando giocheremo qui a Belgrado, i nostri tifosi daranno la forza alla squadra.

Maksimovic? Nikola è un mio amico, è una brava persona e sono dispiaciuto perché qui alla Stella Rossa non è stato molto tempo. Io penso che Nikola possa giocare eccome, dipende dall’allenatore: la Stella Rossa non aveva un difensore come lui negli ultimi 5-10 anni.

Sull'ambiente state tranquilli. Assicuriamo sicurezza per la trasferta del Napoli a Belgrado"