: almeno tre interventi decisivi su Ivanic, Petrovic e Ben. Nulla può sulla beffa finale firmata Pankov.convince molto anche da terzino: attacca con potenza e tempi giusti, attento anche in marcatura.molto solido su Falcinelli che controlla piuttosto agevolmente. Partecipa alla dormita collettiva che porta al pareggio della Stella Rossa.: commette un'ingenuità che incide notevolmente sul risultato: braccio troppo largo e calcio di rigore per i serbi. Da capitano doveva chiamare la squadra a una maggiore attenzione sull'ultimo calcio d'angolo della partita.: Stankovic aveva studiato una marcatura ad hoc per il francese, con due giocatori attenti a non dargli campo. Ma Theo questa sera è il solito treno imprendibile. Glaciale dal dischetto per il suo primo gol europeo stagionale. (dal 32' stla sfortuna si sta accanendo sul centrocampista algerino, costretto al cambio per un problema muscolare. (dal 39' st: non entra benissimo in partita, perdendo il pallone che porta al primo pareggio degli avversari. Poi sale in cattedra e fa tante cose determinanti: prima l'accelerazione devastante che dà il via all'azione che porta al calcio di rigore, poi una diagonale perfetta su Falcinelli che vale come un gol segnato): altra prestazione mediocre per il mediano arrivato dal Torino nel mercato di gennaio. Commette troppi errori tecnici in fase di rilancio dell'azione, arriva spesso in ritardo sulle seconde palle. Lascia la marcatura su Pakvov che non se lo fa chiedere due volte e pareggia.tra i più vivaci del Milan, attacca sempre la profondità e propizia l'autorete iniziale di Borjan.a suo agio nel ruolo da trequartista, gestisce bene le azioni offensive del Milan. Prestazione ottima per il nazionale bosniaco.: si esalta nel clima da battaglia imposto dai serbi, vincendo diversi duelli e dando una mano in fase di non possesso. Poco concreto davanti quando spreca, intorno al 30' del primo tempo, una macroscopica palla gol su invito geniale di Krunic. (dal 46' stun paio di giocate di alto livello tecnico): servito poco e male, ma l'attaccante croato sembra essere molto lontano dalla migliore forma. Non tira mai in porta e viene spesso anticipato dai difensori avversari. (dal 37' st Calhanoglu s.v): un pareggio fuoricasa non è un risultato da buttare ma considerano la superiorità numerica il retrogusto non può che essere amaro.Borjan 5; Pankov 4,5, Milunovic 6, Degenec 6; Gobeljic 5,5(dal 29' st Gajic s.v), Kanga, N. Petrovic 6(dal 35' st Sanogo s,v), Rodic 5; Ben Nabouhane 6(dal 16' st Falco 6,5), Ivanic 6,5 (dal 35' st Bakayoko sv); Falcinelli 6(dal 35' st Pavkov 7). All. Stankovic 6,5