Veljko Simic, attaccante della Stella Rossa, parla al sito ufficiale del club serbo in vista della sfida contro il Napoli di Champions: "Dopo la vittoria contro il Liverpool andiamo con un maggior grado di fiducia a Napoli. Giochiamo contro una squadra che può vincere contro chiunque in Europa. Proveremo a dare il meglio e provare a portare a casa un risultato positivo. Il sostegno dei nostri tifosi al San Paolo significherà molto per noi, con loro diamo il 20-30% n più".