A volte l'età è solo un numero. Forse per questo che le manovre di mercato della Juve per quel che riguarda la punta da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala si stanno orientando verso Edin Dzeko. Anche perché, a proposito di numeri, in un periodo di austerity come quello attuale, tutto sommato rappresenta un giusto compromesso tra qualità e prezzo. Ed è vero che i 34 anni di Dzeko sembrano pesare meno dei 32, quasi 33, di Gonzalo Higuain: un po' perché di infortuni significativi non ce ne sono stati per il bosniaco, un po' perché il rendimento del capitano giallorosso è stato al di sopra del livello tenuto complessivamente dal Pipita. Però il punto non è questo, o quantomeno non soltanto. Perché l'età a volte è solo un numero, ma resta un numero particolarmente significativo. Che reca con sé almeno altrettanti dubbi su questa operazione, in ogni caso collegata a tante altre.

