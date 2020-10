In panchina è l’Inter a fare la voce grossa, mettendo la testa davanti alla Juve. Nell’analisi fatta da La Gazzetta dello Sport svetta infatti Antonio Conte come allenatore più pagato, con i suoi 12 milioni netti all’anno (24 lordi per il club) fino al 2022. Pirlo alla Juve prende 1,8 milioni netti (3,6 lordi).



Il club bianconero ha insomma risparmiato scegliendo il Maestro, ma continua a pagare Maurizio Sarri 5,5 milioni (11 lordi) - Max Allegri non è più a busta paga-. Anche l’Inter non scherza con le pendenze per gli ex, con i 4,5 milioni (9 lordi) pagati fino a giugno a Luciano Spalletti.



Sono in ogni caso tanti i doppioni: la Fiorentina continua a pagare Montella (1,5 milioni), il Genoa ha a libro paga tre allenatori: Maran (850mila netti), Andreazzoli (700mila) e Nicola (600mila),



