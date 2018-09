Cristiano Ronaldo fa la differenza. Attendendo di farla in camppo, CR7 la fa sicuramente a bilancio. E' suo lo stipendio più alto dell'intera Serie A. 31 milioni netti a stagione percepiti dalla Juventus, è lui il nuovo Paperone della Serie A nella squadra, quella bianconera, che ha il monte ingaggi più alto di tutti: 219 milioni di euro.



QUANTA JUVE IN TOP 10! - La Gazzetta dello Sport svela tutti gli ingaggi della Serie A, giocatore per giocatore, e nella top 10 generale ci sono 7 giocatori della Juventus: Ronaldo al primo posto, Dybala al terzo, Pjanic al quarto, Douglas Costa al quinto, Bonucci al settimo ed Emre Can all'ottavo posto. Qui sotto l'elenco completo degli stipendi dei giocatori bianconeri con rispettiva scadenza del contratto.



Ronaldo 31 milioni (2022)

Dybala 7 (2022)

Pjanic 6,5 (2023)

Douglas Costa 6 (2022)

Bonucci 5,5 (2022)

Emre Can 5 (2022)

Khedira 4 (2019)

Mandzukic 4 (2020)

Chiellini 4 (2020)

Matuidi 4 (2020)

Cuadrado 4 (2020)

Szczesny 4 (2021)

Cancelo 3 (2022)

Benatia 3 (2020)

Bernardeschi 3 (2022)

Barzagli 3 (2019)

Alex Sandro 2,8 (2020)

Perin 2,3 (2022)

Rugani 2 (2021)

De Sciglio 2 (2022)

Spinazzola 1,5 (2022)

Bentancur 1 (2022)

Kean 0,55 (2022)

Pinsoglio 0,3 (2019)