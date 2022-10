L'allenatore del PSG Christophe Galtier, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League col Maccabi Haifa, è stato interpellato anche sulla questione Mbappé: "La notizia sullo stipendio monstre di Mbappé? È un tema che non mi riguarda perché non c’entra con il campo, ogni volta purtroppo ne viene fuori una nuova, non ci stupiamo più, nemmeno se dovesse uscirne un’altra domani o dopodomani. Il club ha fatto un comunicato in merito". Questo il commento sulla notizia-bomba data dai quotidiani francesi, secondo cui Mbappé percepirebbe 6 milioni di euro al mese, avendo inoltre la possibilità di svincolarsi nel 2024.



IL COMUNICATO - Cifre e clausole totalmente smentite dai parigini, che in una nota spiegano: “A seguito di una storia mediatica sensazionalista pubblicata durante la notte per quanto riguarda il club e uno dei suoi giocatori, il Psg conferma che la storia è completamente sbagliata e senza un singolo dettaglio corretto. Anche il tempismo dimostrato con questa pubblicazione da parte del media in questione è sorprendente, a pochi giorni da un’importante sfida di UEFA Champions League".