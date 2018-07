L'amministratore unico del Frosinone, Maurizio Stirpe ha dichiarato a Radio Rai: "C'è molta attesa per questa nostra seconda esperienza in Serie A, non neghiamo che ci saranno delle difficoltà ma faremo di tutto per tenerci stretto quello che abbiamo conquistato".



"Il mercato? Dovremo fare ancora cinque colpi. Intanto è arrivato Hallfredsson. Dovremo prendere ancora un terzo portiere al posto di Vigorito, perché Bardi resta con noi, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile per il ragazzo. Bardi è un nostro giocatore, con lui abbiamo un rapporto di lunga durata ed è un valore per la nostra società. Chi lo vuole, viene da noi e lo paga. Tornando al mercato in entrata dovremo prendere ancora un difensore centrale di esperienza, un esterno di destra, un centrocampista centrale e un attaccante".