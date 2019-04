Marco Storari, ex portiere di Juventus e Cagliari, ha parlato da doppio ex in vista della partita di questa sera, in programma alla Sardegna Arena: "Tra Cagliari e Torino ho passato anni lunghi e intensi. In Sardegna non scordo la risalita in A di tre stagioni fa. Venivo dalla Juve campione d’Italia, mi sono rimesso in gioco in B, mi davano del pazzo. Ho sempre giocato, meno l’ultima lasciata a Rafael. Ho visto allo Stadium la Juve contro l’Atletico Madrid: perfetti e mostruosi. Il rischio di pensare alla Champions? No, hanno sempre fame. Chiellini? Il buon vecchio Chiello, insuperabile. A Cagliari il miracolo nel 2008, ci davano per spacciati: quella salvezza vale poco meno dello scudetto del ’70. Con la Juve è indelebile il ricordo della Coppa Italia del 2015, 2­1 sulla Lazio. Andrea Agnelli merita 10 per la gestione globale e il colpo CR7. A Giulini do 7 per aver rimediato bene ad alcune pecche iniziali e per il bel colpo stadio".