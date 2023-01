As equipas médicas de Benfica e Sporting receberam cartão branco após assistirem uma pessoa que se sentiu mal na bancada pic.twitter.com/ihin0FAlJF — B24 (@B24PT) January 21, 2023

La gara tragiocata ieri, valida per la coppa portoghese femminile (5-0 il finale),Merito del fischietto Catarina Campos, che ha estrattopoco prima della fine del primo tempo. Bianco appunto,per la storia del calcio. Il tutto per rendere merito agli staff sanitari di entrambi le squadre, corsi sugli spalti del Da Luzad un tifoso colto da malore.L’operazione, conclusasi con successo,, che ha apprezzato, molto, anche il gesto successivo dell’arbitro di tirare fuori l’inedito cartellino. Ricordiamo che quest’ultimo è stato coniato dalla Fifa per offrire all’arbitro la possibilitàdurante le partite.