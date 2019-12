L'allenatore Andrea Stramaccioni, reduce dall'esperienza in Iran sulla panchina dell'Esteghlal, ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Una delle mie soddisfazioni più grandi è aver contribuito alla crescita di Mehdi Ghaedi. E’ un ragazzo di vent’anni, l’anno scorso aveva giocato solo 4 partite. Faceva l’ala sinistra, gli ho cambiato ruolo convincendolo a fare la seconda punta. Non è stato facile: lui nicchiava. Il capitano venne da me a dirmi: mister, lasci stare. Invece ho insistito, pensando a giocatori della sua taglia come il Papu Gomez, Di Natale o Giovinco, se vedono la porta diventano devastanti: ora è il capocannoniere del campionato e lo vuole il Fulham".