Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter attualmente impegnato in Arabia Saudita, ha parlato a New Sound Level 90 FM:



"La vittoria interista contro la Juventus è stata una grandissima impresa, si ricandida alla vittoria del titolo anche se io ho sempre pensato che fossero i veri favoriti. È una vittoria fondamentale perché arrivata contro un avversario che era in grande forma. I bianconeri? Vivono un momento molto delicato, dopo un ciclo fantastico soprattutto parlando dei giocatori. Sostituirne alcuni come Bonucci e Chiellini ad esempio, non è facile perché hanno un valore che va oltre quello tecnico. La Juventus sta lavorando bene puntando sui giovani come Zakaria e Vlahovic, che sono acquisti che vanno nella direzione giusta".