si allontana dal Qatar. Due mesi fa la prima - ricca - offerta dell'Al-Gharafa ( QUI i dettagli), club storico di Doha sette volte campione nazionale e concorrente agguerrito nella Champions League Asiatica, di fronte alla quale l'allenatore si era preso un po' di tempo per riflettere e valutare la proposta.. Una condizione sulla quale l'allenatore non vuole passare sopra e che rischia di far saltare il trasferimento. I dialoghi sembravano ben avviati e i contratti già pronti ma ora l'affare si è nettamente complicato: tra le parti non c'è ancora un allontanamento totale, ma una ricca offerta economica non basta per convincere Stramaccioni ad allenare la squadra che due anni fa ha avuto l'ex interista Wesley Sneijder e dove attualmente gioca anche il difensore messicano ex Roma Hector Moreno.- Al momento non sono previsti nuovi contatti, ma quello di Strama è un profilo che. Due anni fa l'allenatore italiano aveva iniziato un'avventura nuova e affascinante, prendendo una squadra in zona retrocessione e portandola al primo posto dopo sei anni dall'ultima volta ( IL RACCONTO ). L'Al-Gharafa lo studiava da vicino ma ora le parti si allontanano: il volo che potrebbe portare Stramaccioni in Qatar ha fatto una brusca frenata.