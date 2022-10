L'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, ha concesso una battuta all'Ansa sulla scelta della Sampdoria di affidare la panchina a Dejan Stankovic, suo ex-giocatori in nerazzurro.



SALVERA' LA SAMP - "Niente è facile in Serie A , ma sono sicuro che il valore della squadra come e dell'allenatore alla lunga verrà fuori. Io anche se da lontano tifo per lui e sono convinto che salverà la Sampdoria".



LEADER - "Nei due anni di Inter ho sempre apprezzato le sue doti di leader e l'abilità nel leggere la gara dal campo. Ricordo ancora quella telefonata in cui gli proposi di seguirmi ad Udine: fu un po' spiazzato però mi disse subito sì. Non avevo dubbi che sarebbe stato un ottimo allenatore e penso che il tempo mi abbia dato ampiamente ragione"



PREPARAZIONE - "Ha dimostrato di essere preparato e moderno, ha grande personalità e ha fatto vedere di saper guidare una squadra al successo. Sono contento che lavori ancora con Pannoncini (preparatore atletico) e Sasso (video-analyst) che sono stati per anni con me ed erano con noi ad Udine. Con loro e Nenad Sakic ha un ottimo staff".