Intervistato da TuttoSport, Andrea Stramaccioni esprime la propria opinione sul nuovo acquisto dell'Inter, Matteo Politano. Questa una parte dell'intervista rilasciata al quotidiano.



L’ha sorpresa la sua crescita fino alla nazionale?

"Il primo segreto e punto di forza di Matteo è sempre stata un'incredibile personalità abbinata a umiltà e spirito di sacrificio. Lui viene dalla periferia di Roma e non ha mai perso quella fame che ti permette di arrivare. Il secondo segreto, una grande famiglia alle spalle che lo ha sempre supportato. E ora ha anche una grande donna al suo fianco. Matteo è un ragazzo d’oro".



Secondo lei è pronto per una grande?

"Dovrà lavorare sodo perché si troverà in mezzo a grandi campioni, ma questo lo sa perché ha faticato tanto per arrivare a questo punto".



Lo vede titolare nel 4-2-3-1 di Spalletti o più come jolly da utilizzate a gara in corso?

"Lui è un esterno destro che può giocare anche a sinistra o seconda punta. Ma una cosa è fare la seconda punta a campo aperto, una cosa a difese schierate e in nerazzurro si troverà spesso davanti alla seconda ipotesi. Ma sono certo che lavorerà sodo per farsi trovare pronto".